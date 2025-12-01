Недоплатили и переплатили: в акимате Аркалыка нашли нарушения при выплатах

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области проанализировал порядок выплаты командировочных расходов в акимате Аркалыка. Проверка показала, что при начислении выплат допускались как недоплаты, так и переплаты.

Всего выявлено 41 нарушение, связанное с недоплатой командировочных на сумму более 440 тысяч тенге. Еще в 38 случаях зафиксированы переплаты — около 550 тысяч тенге, которые подлежали возврату в бюджет. Кроме того, установлены 4 факта несвоевременной выплаты командировочных, что напрямую нарушает права государственных служащих.

В департаменте напомнили, что командировочные выплаты являются законной социальной гарантией и должны выплачиваться в полном объеме и в установленные сроки. Недоплаты затрагивают интересы работников, а переплаты приводят к неэффективному использованию бюджетных средств.

По итогам принятых мер все нарушения устранены: недополученные суммы сотрудникам полностью выплачены, а излишне перечисленные средства возвращены в бюджет.

Подобный факт был установлен ранее в Карагандинской области: там командировочные и отпускные выплатили не вовремя госслужащим.