    22:41, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Недоплатили и переплатили: в акимате Аркалыка нашли нарушения при выплатах

    В акимате города Аркалык обнаружены нарушения при выплате командировочных государственным служащим. В одних случаях сотрудникам недоплатили положенные суммы, в других — из бюджета были излишне перечислены деньги. Общая сумма нарушений превысила миллион тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    выплаты
    Фото: МТСЗН

    Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области проанализировал порядок выплаты командировочных расходов в акимате Аркалыка. Проверка показала, что при начислении выплат допускались как недоплаты, так и переплаты.

    Всего выявлено 41 нарушение, связанное с недоплатой командировочных на сумму более 440 тысяч тенге. Еще в 38 случаях зафиксированы переплаты — около 550 тысяч тенге, которые подлежали возврату в бюджет. Кроме того, установлены 4 факта несвоевременной выплаты командировочных, что напрямую нарушает права государственных служащих.

    В департаменте напомнили, что командировочные выплаты являются законной социальной гарантией и должны выплачиваться в полном объеме и в установленные сроки. Недоплаты затрагивают интересы работников, а переплаты приводят к неэффективному использованию бюджетных средств.

    По итогам принятых мер все нарушения устранены: недополученные суммы сотрудникам полностью выплачены, а излишне перечисленные средства возвращены в бюджет.

    Подобный факт был установлен ранее в Карагандинской области: там командировочные и отпускные выплатили не вовремя госслужащим.

    Дарья Аверченко
    Автор
