Недоплатили и переплатили: в акимате Аркалыка нашли нарушения при выплатах
В акимате города Аркалык обнаружены нарушения при выплате командировочных государственным служащим. В одних случаях сотрудникам недоплатили положенные суммы, в других — из бюджета были излишне перечислены деньги. Общая сумма нарушений превысила миллион тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области проанализировал порядок выплаты командировочных расходов в акимате Аркалыка. Проверка показала, что при начислении выплат допускались как недоплаты, так и переплаты.
Всего выявлено 41 нарушение, связанное с недоплатой командировочных на сумму более 440 тысяч тенге. Еще в 38 случаях зафиксированы переплаты — около 550 тысяч тенге, которые подлежали возврату в бюджет. Кроме того, установлены 4 факта несвоевременной выплаты командировочных, что напрямую нарушает права государственных служащих.
В департаменте напомнили, что командировочные выплаты являются законной социальной гарантией и должны выплачиваться в полном объеме и в установленные сроки. Недоплаты затрагивают интересы работников, а переплаты приводят к неэффективному использованию бюджетных средств.
По итогам принятых мер все нарушения устранены: недополученные суммы сотрудникам полностью выплачены, а излишне перечисленные средства возвращены в бюджет.
Подобный факт был установлен ранее в Карагандинской области: там командировочные и отпускные выплатили не вовремя госслужащим.