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    23:16, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Недоношенного ребенка спасли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы врачи спасли недоношенного ребенка. Малышу требовалось лечение в детском отделении интенсивной терапии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    15 января в городской родильный дом №2 на карете скорой помощи поступила женщина на 33 неделе беременности.

    Во время обследования выяснилось, что у беременной случилась преждевременная отслойка плаценты, что угрожало состоянию плода. В экстренном порядке женщине провели операцию - кесарево сечение.

    В результате на свет появился недоношенный ребенок в крайне тяжелом состоянии весом 2020 грамм. Ребенку требовалось лечение в детском отделении интенсивной терапии.

    10 дней акушеры, неонатологи и анестезиологи боролись за жизнь ребенка в стенах реанимации, четыре дня он находился на аппарате СИПАП. После чего малыш был переведен для дальнейшего выхаживания в отделение неонатологии, где он уже находился вместе с мамой.

    Ежедневно ребенок активно набирал в весе. Благодаря слаженной работе бригады врачей городского родильного дома №2 состояние ребенка нормализовалось, и вчера его вместе с мамой выписали домой.


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