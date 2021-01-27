Недоношенного ребенка спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы врачи спасли недоношенного ребенка. Малышу требовалось лечение в детском отделении интенсивной терапии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15 января в городской родильный дом №2 на карете скорой помощи поступила женщина на 33 неделе беременности.

Во время обследования выяснилось, что у беременной случилась преждевременная отслойка плаценты, что угрожало состоянию плода. В экстренном порядке женщине провели операцию - кесарево сечение.

В результате на свет появился недоношенный ребенок в крайне тяжелом состоянии весом 2020 грамм. Ребенку требовалось лечение в детском отделении интенсивной терапии.

10 дней акушеры, неонатологи и анестезиологи боролись за жизнь ребенка в стенах реанимации, четыре дня он находился на аппарате СИПАП. После чего малыш был переведен для дальнейшего выхаживания в отделение неонатологии, где он уже находился вместе с мамой.

Ежедневно ребенок активно набирал в весе. Благодаря слаженной работе бригады врачей городского родильного дома №2 состояние ребенка нормализовалось, и вчера его вместе с мамой выписали домой.