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    12:56, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Недофинансирование МСБ в Казахстане составляет около 42 млрд долларов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд поручений касательно кредитования малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 млрд долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    Соответствующие поручения были даны трем госорганам.

    «Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, которые обеспечат стабильное и доступное кредитование реального сектора. С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость и изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются», - добавил Глава государства.

    Сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента, в ходе которого Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.

    С полным текстом Послания Президента народу Казахстана можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Президент Казахстана Бизнес Экономика Послание Президента РК-2022 Финансы для mail.ru Президент
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