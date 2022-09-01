Недофинансирование МСБ в Казахстане составляет около 42 млрд долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд поручений касательно кредитования малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 млрд долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Соответствующие поручения были даны трем госорганам.

«Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, которые обеспечат стабильное и доступное кредитование реального сектора. С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость и изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются», - добавил Глава государства.

Сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента, в ходе которого Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.

С полным текстом Послания Президента народу Казахстана можно ознакомиться здесь.