Недобросовестных застройщиков будут лишать лицензий в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В акимате столицы с представителями стройкомпаний прошло совещание по вопросам завершения объектов. Участие приняли те застройщики, на объектах которых имеются риски: медленно ведутся строительно-монтажные работы, отстают от графика завершения строительства, между заказчиком и подрядчиком ведутся судебные разбирательства, отсутствие должного финансирования и др., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
К примеру, это частные объекты ТОО «ЭРА», ТОО «Роз Тал» и др. Так, строительство ЖК «Лея» началось ещё в 2016 году. Застройщику в лице ЖСК «За рекой» было поручено активизировать строительные работы и завершить данный объект в текущем году.
Аким столицы Алтай Кульгинов предупредил недобросовестных застройщиков, что в случае если они начнут привлекать деньги дольщиков до получения соответствующего разрешения акимата или получения гарантии АО «Казахстанская Жилищная Компания», то будут внесены в «черный список», а материалы будут переданы в правоохранительные органы.
Кроме того, стройкомпании также могут лишиться лицензий, если приступят к строительно-монтажным работам до получения разрешительной документации. Список недобросовестных застройщиков на регулярной основе публикуется на официальном сайте акимата и в средствах массовой информации.
- Более 3 млн тенге выманил мигрант у своего работодателя в Нур-Султане
- Агентством по финмониторингу снижен тариф на воду в Атырауской области
- Кадровые перестановки произошли в Аграрной кредитной корпорации
- Уточненный бюджет столицы на 2022 год составил 665,5 млрд тенге
- Аким Алматы обсудил с бизнесом вопросы ускорения выплаты по возмещению ущерба
- Свыше 2000 экспертиз назначено судмедэкспертами в связи с январскими событиями - Минюст РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана