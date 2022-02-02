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Недобросовестных застройщиков будут лишать лицензий в столице

2 Февраля 2022 15:44
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Недобросовестных застройщиков будут лишать лицензий в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В акимате столицы с представителями стройкомпаний прошло совещание по вопросам завершения объектов. Участие приняли те застройщики, на объектах которых имеются риски: медленно ведутся строительно-монтажные работы, отстают от графика завершения строительства, между заказчиком и подрядчиком ведутся судебные разбирательства, отсутствие должного финансирования и др., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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К примеру, это частные объекты ТОО «ЭРА», ТОО «Роз Тал» и др. Так, строительство ЖК «Лея» началось ещё в 2016 году. Застройщику в лице ЖСК «За рекой» было поручено активизировать строительные работы и завершить данный объект в текущем году.

Аким столицы Алтай Кульгинов предупредил недобросовестных застройщиков, что в случае если они начнут привлекать деньги дольщиков до получения соответствующего разрешения акимата или получения гарантии АО «Казахстанская Жилищная Компания», то будут внесены в «черный список», а материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, стройкомпании также могут лишиться лицензий, если приступят к строительно-монтажным работам до получения разрешительной документации. Список недобросовестных застройщиков на регулярной основе публикуется на официальном сайте акимата и в средствах массовой информации.

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#Нур-Султан   #Акимат   #Строительство   #Общество  
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