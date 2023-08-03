Неделю бесплатного отдыха на Родосе подарят туристам, прервавшим отдых из-за пожаров

РОДОС. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - «Всем тем, чей отпуск был прерван из-за лесных пожаров, греческое правительство в сотрудничестве с местными властями предложит бесплатную неделю отдыха на Родосе весной и осенью следующего года. Это позволит им вернуться на остров и насладиться его красотой», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.



Ранее сообщалось о сильных лесных пожарах, бушующих в Греции, и последовавшая массовая эвакуация с острова Родос иностранных туристов.

В настоящее время на острове нет активных лесных пожаров, а прогноз погоды на ближайшие 15 дней представляется «относительно благоприятным».

Метеорологи ожидают, что во второй половине недели температура воздуха в Греции вернется к 40 градусам. Весь август должен быть выше среднего по температуре.

Широкомасштабные пожары, охватившие остров Родос в последние дни, привели к эвакуации 25 000 человек, включая местных жителей и туристов. Мицотакис похвалил местные власти за их «эффективные усилия».

Многие туристы, покинувшие свои отели в результате пожара, сейчас пытаются вернуть багаж и документы, оставленные на острове.