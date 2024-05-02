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    16:19, 02 Май 2024 | GMT +6

    Неделя «Өнегелі ұрпақ» в Шымкенте началась с посещения 100-летнего ветерана

    ветераны
    Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкент

    Собравшиеся в парке имени Абая активисты стали свидетелями совместной работы дедушек и их внуков в рамках акции «Ұрпақтар сабақтастығы» — «Преемственность поколений», передает агентство Kazinform со ссылкой на Управление внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкент.

    Собравшиеся в парке имени Абая активисты стали свидетелями совместной работы дедушек и их внуков в рамках акции «Ұрпақтар сабақтастығы» — «Преемственность поколений». В мероприятии, организованном с целью популяризации уважительного отношения к старшему поколению, преемственности и формирования у подрастающего поколения чувства сострадания, заботы о природе, окружающей среде, приняли участие ряд государственных и общественных деятелей города, члены Совета ветеранов.

    Управление внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкент
    Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкент

    Позже заместитель акима города Шымкент Сарсен Куранбек во главе группы активистов, студенческой молодежи и волонтеров посетили дом ветерана Великой Отечественной войны Нины Мосуновой. Молодые люди навели порядок во дворе и саду частного дома, взрыхлили почву вокруг деревьев, покрасили забор.

    Управление внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкент
    Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкент

    Напомним, сегодня в Шымкенте осталось всего два ветерана войны. Одна из них — Нина Мосунова. В этом году ей исполнилось 100 лет. Она пошла добровольцем в армию в 1942 году. Под Можайском пулеметчица Нина Мосунова громила врага вместе с остальными бойцами Красной армии. А после войны работала кассиром, библиотекарем, секретарем-машинисткой. В настоящее время у нее есть два внука и пять правнуков. 

    — Наш долг — ценить подвиг ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые подарили нам мирную жизнь. Мы — народ, который чтит своих ветеранов и уважает старших. Теперь наш долг — при жизни максимально заботиться об этих людях и не жалеть своих сил в этом благородном деле. Благодарим Вас за Великую Победу и сегодняшние мирные дни, — сказал заместитель акима города Шымкент Сарсен Куранбек.

    Бабушка Нина живет в доме в центре города под опекой внука. Она поблагодарила собравшуюся молодежь и проронила слезу от переполнявших ее чувств.

    — За Родину, за победу на фронте, за мирную жизнь — в огонь и в воду. Но пусть в нашей стране будет только мир, — пожелала всем счастья ветеран Великой Отечественной.

    Инициативу поддержали и горожане, которые убирали в своих дворах и на улице возле домов. Так по улице Казыбек би, № 6 в Аль-Фарабийском районе Шымкента в уборке территории приняли участие жители — пожилые и молодые люди, а также там было задействовано более 10 единиц техники и около 200 сотрудников коммунальных служб города.

    Управление внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкент
    Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкент

    Убирали траву, которую скоро выжжет солнце и она станет пожароопасной, вывозили мусор, белили деревья. Аксакалы особо отметили, что такое доброе дело состоялось накануне дня Великой Победы.

    Управление внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкент
    Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкент

    Ранее сообщалось, что ветераны ВОВ ко Дню победы получат по 2 млн тенге.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Таза Қазақстан Шымкент Общество Молодежь
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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