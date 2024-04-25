По 2 млн тенге получат ветераны ВОВ ко Дню победы в Шымкенте
Вопрос об увеличении выплат для ветеранов Великой Ответственной войны и тружеников тыла был вынесен на повестку внеочередной сессии городского маслихата Шымкента, сообщает корреспондент агентства Kazinform.
Только два живущих в Шымкенте ветерана Великой Отечественной войны готовятся встретить 79-ю годовщину Победы. Это 99-летний Толепберген Муратулы и, отметившая в марте 100-летие, Нина Егоровна Мосунова.
На сессии гормаслихата было решено увеличить сумму единовременной праздничной выплаты для ветеранов войны с 1 млн 329 тысяч тенге до 2 миллионов тенге.
— Материальная помощь будет оказана и труженикам тыла. В прошлом году им было выплачено по 41 400 тенге, в этом году эту сумму увеличили до 55 380 тенге. Денежные выплаты в городе получат 1 872 тружеников тыла. Кроме того, единовременная социальная выплата увеличится и для жертв политических репрессий из числа участников событий 17–18 декабря 1986 года. В текущем году они получат по 239 980 тенге. Сегодня в Шымкенте проживают 18 человек, относящихся к этой группе, — сообщили в пресс-службе акимата Шымкента.