По 2 млн тенге получат ветераны ВОВ ко Дню победы в Шымкенте

Вопрос об увеличении выплат для ветеранов Великой Ответственной войны и тружеников тыла был вынесен на повестку внеочередной сессии городского маслихата Шымкента, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Только два живущих в Шымкенте ветерана Великой Отечественной войны готовятся встретить 79-ю годовщину Победы. Это 99-летний Толепберген Муратулы и, отметившая в марте 100-летие, Нина Егоровна Мосунова.

На сессии гормаслихата было решено увеличить сумму единовременной праздничной выплаты для ветеранов войны с 1 млн 329 тысяч тенге до 2 миллионов тенге.