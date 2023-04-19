Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Неделя иммунизации пройдет в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Апреля 2023, 19:12
Неделя иммунизации пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, как и во всей республике, с 23 по 29 апреля пройдет Европейская неделя иммунизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города сообщили, что задачей проводимой недели иммунизации является повышение уровня охвата населения вакцинацией, разъяснения населению того, что каждый ребенок нуждается в защите от болезней, предупреждаемых вакцинацией.

В период проведения недели иммунизации, усилия медицинских работников будут направлены на проведение вакцинации определенных групп населения, своевременно не получивших по каким-либо причинам профилактические прививки, а также проживающих в труднодоступных территориях.

«Вакцинация – одно из самых эффективных средств защиты населения от возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также одно из наиболее безопасных медицинских вмешательств. Согласно Национальному календарю прививок в плановом порядке осуществляется вакцинация против туберкулеза, вирусного гепатита В, полиомиелита, коклюша, дифтерии столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита, гемофильной и пневмококковой инфекции», - отметил руководитель ДСЭК Алматы Касымхан Алпысбайулы.

По словам главного санврача, сегодня существует большое количество комбинированных вакцин, позволяющих в одной дозе совместить от двух до шести компонентов вакцин, что сокращает количество инъекций. Все они рекомендованы ВОЗ к использованию и зарегистрированы в Республике Казахстан.

«Вакцины, используемые на территории республики, безопасны и высокоэффективны», - заявил спикер.

Он отметил, что многие родители имеют негативное отношение к профилактическим прививкам и поэтому отказываются от вакцинации своих детей.

«Важную роль в этом играет искаженная, недостоверная информация, полученная от некомпетентных лиц, в том числе размещенной на различных сайтах социальных сетей интернета. Родители, которые отказываются от проведения прививок детям, подвергают опасности заражения не только своих, но и других детей. Важно знать, что вакцинация имеет жизненно важное значение для предупреждения ряда инфекционных заболеваний, защиты жизни и здоровья населения», - отметил Касымхан Алпысбайулы.

Вакцинация в период проведения Европейской недели иммунизации в городе будет проводиться в поликлиниках по месту жительства бесплатно. Поликлиники города готовы оказать консультативную помощь населению по вопросам вакцинации, привить детей, прибывших из других регионов без данных о прививках или не имеющих прививки. За получением информации о проведении вакцинации можно обращаться в поликлиники по месту жительства.


Алматы   Здравоохранение   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие