Нечистоты сливают в Большой Алматинский канал: жители пожаловались на ассенизаторов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы пожаловались в соцсетях на недобросовестных ассенизаторов, сливающих нечистоты в неположенном месте. Жители предположили, что мусор сливают в Большой Алматинский канал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователь сети Facebook заявила, что не в первый раз наблюдает, как недобросовестные ассенизаторы сливают нечистоты в неположенном месте.





«Это Алатауский район, улица вдоль БАКа, пересечение с микрорайоном Улжан-2. Так как это частный сектор и тут городской канализации нет, то, закрадываются сомнения, что они сливают нечистоты в БАК», - написала женщина.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что данный факт был выявлен сотрудниками полиции Алматы в ходе мониторинга социальных сетей.

«Следуют меры реагирования сотрудниками отдела местной полицейской службы управления полиции Алатауского района. Нарушитель правил благоустройства города, регламентируемый по статье 505 КоАП, будет непременно установлен и понесет наказание за содеянное противоправное деяние», - прокомментировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Позже в Департаменте полиции отметили, что за нарушение действующего законодательства, в соответствии со ст.505 КРКобАП «Нарушение правил благоустройства города», водитель ассенизаторской машины за слив нечистот в БАК привлечен к ответственности.

«Мероприятия по выявлению нарушителей (водителей ассенизаторов) проводились не только на указанном участке, но и в целом по району. Нечистоты ассенизаторские машины должны сливать в специальный разрешенный сливной пункт, где проводится промывка сетей, дезинфекция машины. Однако практика свидетельствует о том, что есть нерадивые граждане, сливающие нечистоты в городскую канализацию и водоемы. Такие нарушения влекут за собой ответственность», - сообщил начальник управления полиции Алатауского района подполковник полиции Ильяс Омирсериков.