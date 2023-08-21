Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Нецензурная брань начальника УП Талдыкоргана попала в сеть

Автор:  
Еламан Турысбеков
21 Августа 2023, 19:14
Нецензурная брань начальника УП Талдыкоргана попала в сеть

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции области Жетысу прокомментировали аудиозапись, где якобы начальник УП Талдыкоргана Марат Куштыбаев материт своих подчиненных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщаем, что представленная аудиозапись проверена. Установлено, что голосовая запись старая и скопирована с произведенной в январе текущего года части видеосъемки, по которой уже проводилось служебное расследование. По его результатам руководитель Талдыкорганской городской полиции в марте был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», - пояснили в пресс-службе департамента полиции области Жетысу.

Аудиозапись с нецензурной бранью ранее появилась в соцсетях.

Напомним, еще в 2019 году Марат Куштыбаев приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева был отстранен от должности начальника местной полицейской службы Алматинской области за аналогичный случай.


Жетысуская область   Соцсети   полиция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно