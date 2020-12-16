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Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае вновь окрасился в цвета казахстанского флага

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
16 Декабря 2020, 23:21
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае вновь окрасился в цвета казахстанского флага

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 декабря самый высочайший небоскреб в мире – Бурдж-Халифа в Дубае – окрасился в цвета государственного флага Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Как ранее анонсировало Посольство РК в ОАЭ, праздничная подсветка включилась в 21.40 по времени Нур-Султана в честь Дня Независимости Казахстана.

Как видно в публикациях пользователей в Instagram, на смотровой площадке собрались находящиеся сейчас в Дубае казахстанцы.

Стоит отметить, что Объединенные Арабские Эмираты уже второй год поздравляют Казахстан с Днем независимости таким образом. В этом году световое шоу повторилось.


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