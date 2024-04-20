Небольшая, но все же победа – эксперты о новом законопроекте о масс-медиа

В Мажилисе Парламента РК был принят во втором чтении новый закон «О масс-медиа». Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы. О том, достигнуты ли эти цели и защитит ли новый закон всех представителей СМИ, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Зеркало общества

Разработка нового закона о СМИ началась почти два года назад. В течение этого времени проект закона неоднократно меняли и дорабатывали. Документ оказался одним из самых обсуждаемых в обществе и вызвал немало критики. И именно по этому законопроекту было создано самое большое количество рабочих групп в Парламенте.

Первая рабочая группа в составе 60 человек была создана в июне 2022 года. Спустя полгода работы над документом, законопроект кардинально изменился и заметно отличался от начальной версии.

Например, в начальной версии концепции законопроекта предлагалось сократить сроки исковой давности по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Согласно этой норме, журналисты были обязаны хранить архивы, видео- и аудио- документы в течение 3-х лет, чтобы доказать достоверность своих материалов.

Также появилась норма о выполнении поручения редакции в «особых условиях», согласно которой журналисты обязаны согласовывать свои материалы с чиновниками во время «особых условий», подразумевая чрезвычайные ситуации. В противном случае работникам СМИ могли бы отказать в выполнении своей работы. Это норма вызвала немало критики со стороны журналистского сообщества.

Журналистов возмутила и норма об обязательной пресс-карте у сотрудников СМИ, которую можно было бы получить у специальной комиссии. Среди критериев были минимум пять лет опыта работы в сфере журналистики и профильное образование. Оговаривалось также, что комиссия могла лишить журналиста этой пресс-карты за «административные нарушение либо несоблюдение этических норм».

Были и другие нормы, с которыми журналистское сообщество было крайне несогласно. По их мнению, большое количество предложений, которые они вносили были проигнорированы. А эта версия законопроекта выглядела так, как «слепленная» из закона «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании».

В ноябре 2023 года законопроект был принят в первом чтении депутатами Мажилиса Парламента. С тех пор прошло еще более 30 заседаний рабочей группы. По данным ее руководителя депутата Мажилиса Парламента Жулдыз Сулейменовой, какие-то нормы удалось внести и отстоять.

Что удалось отстоять

17 апреля 2024 года закон с сопутствующими поправками был принят во втором чтении Мажилиса Парламента.

Законопроект представил депутат Жанарбек Ашимжанов. Он отметил, что проект закона направлен на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Фото: parlam.kz

- Документом предусмотрено повышение статуса журналистов, укрепление прав и пересмотр обязанностей журналистов, а также создание условий по расширению привилегий журналистов. В частности, внесены понятия «особый статус журналиста» и «упрощенный порядок аккредитации», уточнены понятия «аккредитация журналистов (представителей средств массовой информации)» и «мониторинг масс-медиа», а также закреплены компетенции по осуществлению мониторинга масс-медиа. Также внесена поправка по объединению сетевых изданий и информационных агентств в единое понятие «интернет-издание», которые будут являться одним из видов СМИ. Уточнены основные задачи деятельности масс-медиа, - сказал Жанарбек Ашимжанов в ходе представления законопроекта.

Такие понятия, как «пресс-карта», «массовая информация», «религиозная телепрограмма», «Национальный доклад о соблюдении прав и свобод журналистов», «свидетельство о постановке на учет теле-, радиоканала» были исключены.

Также, законом устанавливаются правовые гарантии профессиональной деятельности журналиста (представителя средств массовой информации).

Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ в связи с нарушением прав, был сокращен с трех лет до одного года со дня опубликования таких сведений в СМИ. Автором этой поправки, а также поправок об уточнении основных задач деятельности масс-медиа и очень важной – установлении правовых гарантий профессиональной деятельности журналиста - была рабочая группа по проекту.

Эти и другие поправки были внесены в новый закон. После его вступления в силу, законы «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании» признаются утратившими силу.

Руководитель рабочей группы по законопроекту, депутат Мажилиса Парламента Жулдыз Сулейменова рассказала о значимых изменениях в новом законе.

Фото: parlam.kz

- Для меня важными изменениями стало то, что мы четко определили полномочия центрального государственного органа, а также местных исполнительных органов. Сама я продвигала прозрачность и распределение государственного информационного заказа. И в рамках этого законопроекта мы определили и выработали его основные механизмы, - сказала Жулдыз Сулейменова в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

Она отметила, что продвигала более 30-ти концептуальных норм. Среди них были такие вопросы как повышение конкурентоспособности газетных изданий, а также вопросы повышения заработных плат.

- Например, мы продвигали привилегии по страхованию журналиста, когда он идет на опасные случаи жизни. Элементарно, сейчас в некоторых регионах случились паводки, и журналист должен иметь экипировку. Он должен быть застрахован от всех этих опасных моментов. Эти нормы были приняты. Где-то мы были против некоторых норм. Например, той же пресс-карты. Также мы были против аккредитации, которую возможно получить несложным путем. Мы ратовали за единые правила аккредитации. Многие наши нормы и изменения были поддержаны рабочей группой. Многие нормы, конечно, не прошли, - рассказала спикер.

Многих, по ее словам, обрадовала норма, касающаяся детского контента.

- Я инициировала грант для СМИ, который публикует детский контент. У нас их не так много. Теперь у них будет отдельный грант. Эта норма была поддержана, - сказала депутат.

В целом, как она отметила, новый закон – это продолжение большой концептуальной работы.

- В 2023 году летом был принят закон «Об онлайн-платформах». Там четко были прописаны основные подходы и нормы касательно развития онлайн-платформ. Закон «О масс-медиа» - это продолжение той большой работы. Здесь все информ-агентства, все новые медиа и все традиционные медиа мы признаем как масс-медиа. Это продолжение той большой концептуальной работы, - отметила Жулдыз Сулейменова.

Попытка ограничить или все же есть сдвиги?

Тем не менее, некоторые представители отрасли, увидели в новом законе всего лишь два по-настоящему позитивных момента – это сокращение срока исковой давности и обязанность работодателя возмещать журналисту ущерб в случае вреда его здоровью или в случае смерти при выполнении профессиональных обязанностей.

Медиакритики, напротив, считают новый закон победой, хоть и не полной.

- Законы, это установление равных принципов регулирования - одинаковых правил игры для всех, когда последствия нарушений правил одинаковы и неизбежны для всех игроков. Поэтому, хороший ли закон или плохой надо оценивать с двух позиций: ухудшает ли он условия для участников? И создает ли он лучшие условия для участников? Законопроект, который ушел в Сенат, за исключением нескольких моментов, не создает новых тяжелых обременительных рамок для участников рынка, и это большая победа, как для свободы слова, так и для медиа, как бизнеса, - сказала медиакритик, президент фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

По ее словам, в законе есть новеллы, которые значительно облегчат работу журналистов и независимых редакций. Яркий пример - сокращение сроков исковой давности до 1 года.

Фото предоставлено Карлыгаш Джаманкуловой

- Журналистам больше не придется всю жизнь хранить фото, аудио и видео архивы с доказательствами правдивости своих историй за всю свою карьеру, - подчеркнула спикер.

Конечно, как она отметила, есть еще над чем работать.

- Но я не была бы я, если бы не мечтала об идеальном мире. Я повторю то, что говорила в начале, что депутаты отказались поддержать - для защиты объективной журналистики и защиты от фейков, нам необходимо было бы принять меры по обеспечению прозрачности источников финансирования СМИ, спонсоров и конечных бенефициаров СМИ, а не только номинальных владельцев. Почему это важно? Читатель сам должен сделать выбор доверять ли ему информации или нет, исходя из понимания того, кто платит. Кроме того, редакции, которые тратят ресурсы на верификацию фактов, работу редакторов должны иметь конкурентное преимущество перед анонимными каналами распространения информации. И это преимущество будет заключаться в выстраивании рыночной репутационной ценности, основанной на доверии, - считает медиакритик.

В целом, по ее мнению, работа сферы должна выстраиваться через законы саморегулирующиеся системы, а не по правилам, реализация которых требует постоянного вмешательства в ручном режиме.

- Надеюсь, что в будущем у нас будет возможность вернуться к этим вопросам, - заключила эксперт.

Напомним, последние изменения в закон о СМИ были внесены в июне 2020 года. Глава государства подписал закон о декриминализации статьи о клевете. По мнению медиаэкспертов, это была важная поправка для представителей СМИ, позволяющая хотя бы не бояться быть привлеченным к ответственности за свою работу. В этом году ожидается принятие нового закона «О масс-медиа» после поручения Президента «создать конкурентоспособные и свободные средства массовой информации» в марте 2022 года после январских событий. И хотя представители отрасли не считают его идеальным и многие понятия еще уточняются, эксперты отмечают, что так создается необходимая платформа для нужных обществу и государству позитивных изменений.