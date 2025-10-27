РУ
    Небо, радость и единство: Шымкент отметил праздник в ярких красках

    В честь Дня Республики в третьем мегаполисе страны для жителей и гостей города были организованы масштабные культурные, спортивные и духовные мероприятия. Главным украшением праздника стал яркий Фестиваль воздушных змеев, раскрасивший небо Шымкента всеми цветами радуги, передает агентство Каzinform со ссылкой на УВП города Шымкента.

    Фото: УВП города Шымкент

    Фестиваль, организованный городским акиматом, был направлен на развитие культуры семейного отдыха, повышение творческого потенциала молодежи и популяризацию активного досуга на открытом воздухе.

    Фото: УВП города Шымкента

    В центральных парках города разноцветные воздушные змеи самых разных форм устремились в небо, создавая атмосферу радости и вдохновения. Дети и родители с удовольствием запускали змеев, наслаждаясь праздничным настроением и совместным отдыхом.

    В рамках программы состоялись соревнования по запуску воздушных змеев, мастер-классы для детей, шоу мыльных пузырей и анимационные представления. Праздничное настроение поддержали диджеи и танцоры, а концертная программа собрала множество зрителей. Дополнительно прошли соревнования велосипедистов, уличные танцевальные баттлы и торжественное закрытие мотосезона, ставшее ярким аккордом дня.

    Фото: УВП города Шымкента

    Руководитель туристско-информационного центра «Visit Shymkent» Ерлан Омаров отметил значимость мероприятия:

    — Основная идея фестиваля — подарить горожанам хорошее настроение и развивать культуру семейного отдыха. Сегодняшний праздник — это не просто парад воздушных змеев, а торжество творчества и активности. Для лучших участников предусмотрены ценные призы. Это станет стимулом для проявления инициативы и в будущем году, — подчеркнул он.

    Фестиваль стал долгожданным семейным праздником для горожан и гостей мегаполиса. Смех детей и разноцветные змеи, парящие в небе, наполнили Шымкент атмосферой счастья и единения. Мероприятие укрепило туристический имидж города и подарило жителям заряд энергии и вдохновения.

    В этот же день в «Доме дружбы» прошел фестиваль народного единства «В единстве — наша сила!», посвященный Дню Республики и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Мероприятие, организованное Грузинским этнокультурным центром, стало настоящим праздником дружбы и согласия. Представители различных этносов представили свои традиции, песни и танцы, подарив зрителям незабываемые эмоции.

    На площади у здания Ассамблеи прошли спортивные соревнования, где были выявлены сильнейшие в армрестлинге. Участники продемонстрировали силу духа и пропагандировали здоровый образ жизни, подчеркивая праздничное настроение дня.

    Фото: УВП города Шымкента

    Кроме того, в парках и скверах города состоялись концерты под открытым небом «Шымкала кештері», в ходе которых творческие коллективы города исполнили яркие музыкальные и танцевальные номера, продолжив атмосферу праздника.

    Фото: УВП города Шымкента

    Разнообразие мероприятий, прошедших одновременно в разных уголках мегаполиса, еще раз подтвердило, что Шымкент — это город жизни, искусства, единства и радости. День Республики запомнился жителям как праздник высокого настроения, дружбы и согласия, словно воздушный змей, парящий в безоблачном небе.

