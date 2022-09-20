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Небо над Атырау заволокло дымом от пожара на побережье Каспия
20 Сентября 2022, 20:34

Небо над Атырау заволокло дымом от пожара на побережье Каспия

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Часть неба над окраинами Атырау заволокло дымом от нового пожара на побережье Каспийского моря. В соцсетях люди советуют плотно закрыть на ночь окна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 сентября 2022 года в сельском округе Кенузек города Атырау в 40 километрах от поселка Тасқала происходит горение тростниковой растительности (камыша). Тростники горят на побережье Каспийского моря. Угрозы населенным пунктам нет. Площадь горения устанавливается. На тушении задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области – 25 сотрудника и шесть единиц техники», - сообщает группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.

Как ранее сообщалось, запах гари от горящих тростников почувствовали жители Атырау.

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