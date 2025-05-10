Небо над Астаной озарил праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы

Праздничный фейерверк стартовал в 22:00 сразу на двух площадках — в Ботаническом саду и у моста «Атырау». В каждой локации, по информации акимата, прогремело по 4 тысячи залпов, превращая ночное небо столицы в красочное шоу света и звука.

У точек запуска царила праздничная атмосфера: звучали патриотические и другие песни, жители и гости столицы обменивались поздравлениями.

— Мы видели, как небо вспыхивает яркими огоньками, слышали грохот залпов — это создало особую, торжественную атмосферу. День Победы для нашей семьи — особый праздник. Мы всегда рассказываем детям о героизме прадеда, чтобы они помнили и гордились, — рассказала гостья столицы из Актобе Гульсара Искакова.

Как сообщили в акимате, салют организован за счет спонсорской помощи.

К юбилею Победы и ко Дню защитника Отечества в Астане запланировано более 100 мероприятий. В городе проходят концерты, театральные постановки, научные конференции, воспитательные часы в школах и другие события, посвященные памяти и мужеству защитников Родины.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform