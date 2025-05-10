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    22:15, 09 Май 2025 | GMT +5

    Небо над Астаной озарил праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы

    В Астане яркими всполохами салюта отметили 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Небо над Астаной озарил праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Праздничный фейерверк стартовал в 22:00 сразу на двух площадках — в Ботаническом саду и у моста «Атырау». В каждой локации, по информации акимата, прогремело по 4 тысячи залпов, превращая ночное небо столицы в красочное шоу света и звука.

    У точек запуска царила праздничная атмосфера: звучали патриотические и другие песни, жители и гости столицы обменивались поздравлениями.

    — Мы видели, как небо вспыхивает яркими огоньками, слышали грохот залпов — это создало особую, торжественную атмосферу. День Победы для нашей семьи — особый праздник. Мы всегда рассказываем детям о героизме прадеда, чтобы они помнили и гордились, — рассказала гостья столицы из Актобе Гульсара Искакова.

    Как сообщили в акимате, салют организован за счет спонсорской помощи.

    К юбилею Победы и ко Дню защитника Отечества в Астане запланировано более 100 мероприятий. В городе проходят концерты, театральные постановки, научные конференции, воспитательные часы в школах и другие события, посвященные памяти и мужеству защитников Родины.

    Небо над Астаной озарил праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Небо над Астаной озарил праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Небо над Астаной озарил праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Небо над Астаной озарил праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Небо над Астаной озарил праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Небо над Астаной озарил праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

     

    Теги:
    Салюты 80-летие Победы Астана День Победы
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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