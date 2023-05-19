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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Мая 2023, 04:05
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 мая в городе Актау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в Актау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в пятницу на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


Экология   Казгидромет   Погода   Актау  
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