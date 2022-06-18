04:20
18 Июня 2022 04:20
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Петропавловске 18 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 18 июня ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков, в субботу, 18 июня, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы и Петропавловск.
Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждения первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствуют.
В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Согласно данному прогнозу, в Казахстане 18 июня ожидается неустойчивая погода.
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