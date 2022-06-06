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    02:25, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут 6 июня в трех городах РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозу синоптиков, 6 июня в большинстве городов Казахстана будут благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы и Атырау.

    В городах Алматы и Атырау неблагоприятные метеоусловия ожидаются вторые сутки подряд.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



    Теги:
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