    06:27, 08 Август 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау

    8 августа благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform.

    освещение, электричество в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщает РГП «Казгидромет», 8 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, ночью — в городе Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

