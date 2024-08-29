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    01:20, 29 Август 2024 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в трех городах РК

    Талгат Асанов
    Фото: Талгат Асанов

    Благоприятные метеорологические условия ожидаются 29 августа в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозу синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются 29 августа в городах Актобе, Астана, Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось ранее, в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение на 29 августа.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Экология
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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