Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 регионах РК

В Астане и 15 областях Казахстана 28 августа объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Астане 29 августа ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Кокшетау: 29 августа днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

На западе, в центре Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный днем в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 29 августа сохранится высокая пожарная опасность.

На юге Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области высокая пожарная опасность. г. Караганда: 29 августа ночью и утром ожидается туман.

На большей части области Улытау сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. г. Жезказган: 29 августа сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Абай ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 29 августа ночью в горных районах области гроза, днем на севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. 30 августа ночью в горных районах области гроза. 29 августа ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. 29-30 августа на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Тараз: 29 августа днем ожидается гроза. 29-30 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. г. Петропавловск: 29 августа ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. В горных районах области гроза, град. Ветер северо-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В северной половине области сохранится высокая пожарная опасность. г. Талдыкорган: 29 августа днем ожидается высокая пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, юго-востоке области высокая пожарная опасность. г.Атырау: 29 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем в горных районах Алматинской области и г. Алматы ожидается временами сильный дождь, возможен град. На севере, юге, в горных районах области гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 24-29 м/с. На западе, севере области сохранится высокая пожарная опасность. г. Алматы: 29 августа днем ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15 м/с. г. Конаев: 29 августа ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20, временами 24-29 м/с.

Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области высокая пожарная опасность. г. Актау: 29 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидаются туман, днем на севере области гроза. Ветер западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. г. Павлодар: 29 августа ночью ожидается туман.