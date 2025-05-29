Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в четырех городах Казахстана

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актобе, Алматы, ночью в Костанае и Астане.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщаось ранее, в 17 областях и городе Шымкенте объявили штормовое предупреждение на четверг, 29 мая.