Штормовое предупреждение в Казахстане: заморозки на востоке и жара на западе

Ночью и утром на севере, востоке области Абай ожидается туман. Порывы ветра 15-18 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области порывы ветра 15-20 м/с.

Днем севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере области порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области порывы ветра 15-18 м/с. На юге, севере области сохранится высокая, на юго-востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Порывы ветра 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На севере, юге области пыльная буря. Порывы ветра 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области порывы ветра 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется, на севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем на западе, юге области порывы 15-18 м/с.

На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Порывы ветра 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность.

На западе Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град. На западе, севере области пыльная буря. Порывы ветра 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау порывы ветра 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.