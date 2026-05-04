    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана

    4 мая 2026 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в Астане и четырех городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    Фото: Гульмира Байзакова/ Kazinform

    По информации синоптиков, 4 мая НМУ прогнозируются в Астане, Караганде, Павлодаре, Темиртау, ночью в Жезказгане.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
    • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
    • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее объявили штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана.

     

    Сара Болат
