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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

    Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях в четырех городах Казахстана 9 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По данным Казгидромета, 9 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Усть-Каменогорске и Актобе. Ночью НМУ прогнозируются также в Семее.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание погодных факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    Загрязнение воздуха Метеоусловия Экология Грязный воздух Смог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор