Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях в четырех городах Казахстана 9 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным Казгидромета, 9 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Усть-Каменогорске и Актобе. Ночью НМУ прогнозируются также в Семее.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание погодных факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.