Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана 10 сентября

Неблагоприятные метеорологические условия 10 сентября ожидаются в восьми городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

10 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Усть-Каменогорск, Актобе, Караганда, Темиртау, ночью в городах Семей, Атырау, Жезказган.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, штормовое предупреждение на 10 сентября объявили в 17 областях Казахстана, а также в Астане и Шымкенте. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, усиление ветра, туман и пыльные бури. В ряде регионов сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность.