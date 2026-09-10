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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана 10 сентября

    Неблагоприятные метеорологические условия 10 сентября ожидаются в восьми городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    10 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Усть-Каменогорск, Актобе, Караганда, Темиртау, ночью в городах Семей, Атырау, Жезказган.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
    • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
    • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, штормовое предупреждение на 10 сентября объявили в 17 областях Казахстана, а также в Астане и Шымкенте. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, усиление ветра, туман и пыльные бури. В ряде регионов сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность.

    Погода Загрязнение воздуха Казгидромет
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор