Грозы, пыльные бури и жара до 37 градусов ожидаются 10 сентября в Казахстане

Штормовое предупреждение на 10 сентября объявили в 17 областях Казахстана, а также в Астане и Шымкенте. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, усиление ветра, туман и пыльные бури. В ряде регионов сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность, передает корреспондент агентства Kazinform.

Астана. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Область Абай. На северо-западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Акмолинская область. На западе и севере ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе — туман. Ветер юго-восточный, на западе и севере порывы 15–20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Актюбинская область. На западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере и юге порывы 15–18 м/с. На северо-востоке и северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная.

Алматинская область. Днем ожидается сильная жара до 35 градусов. В центре, на западе и востоке сохраняется чрезвычайная, на севере — высокая пожарная опасность.

Атырауская область. Ночью на севере и востоке, днем на большей части области ожидаются дождь и гроза. На севере временами сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе и юге — туман. Днем на юге и востоке порывы ветра 15–20 м/с. На севере, востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область. Ночью на востоке, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза. На востоке и юге ветер 15–18 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

Жамбылская область. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах ветер северо-восточный, порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Жетісу. 10–11 сентября днем в районе Алакольских озер ожидается северо-восточный ветер с порывами 15–20 м/с. Днем сильная жара — 35–37 градусов.

Западно-Казахстанская область. Ожидаются дождь и гроза, днем на севере и востоке — сильный дождь и град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, севере и востоке порывы 15–20 м/с. На юго-востоке сохраняется чрезвычайная, на северо-востоке и востоке — высокая пожарная опасность.

Карагандинская область. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Костанайская область. На севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе, севере и востоке — туман. Днем на востоке ветер 15–20 м/с. На северо-западе сохраняется высокая, на юге, юго-востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

Кызылординская область. На юге и в центре ожидаются дождь и гроза. Днем на востоке и в центре — пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на востоке и в центре порывы 15–20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область. На западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере — туман. Днем на западе, севере и в центре ветер северо-западный, западный, порывы 15–20 м/с. На севере, востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Павлодарская область. В центре, на севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область. Ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Днем в этих районах — небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на западе — туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере и юге порывы 15–20 м/с. На юге и востоке сохраняется, на западе ожидается высокая пожарная опасность.

Туркестанская область. На западе и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем на севере — пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере и в горных районах порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Ұлытау. На севере, юге и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере — туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Шымкент. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.