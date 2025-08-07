РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    05:25, 07 Август 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

    7 августа благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform.

    Неблагоприятные метеоусловия
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Как сообщает РГП «Казгидромет», 7 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Актобе ночью в городе Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Динара Жусупбекова
    Автор
