Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана
14 октября неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков, 14 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Казахстана - в Жезказгане, Алматы, а также ночью в городе Атырау.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в 15 областях Казахстана на 14 октября.