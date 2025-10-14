Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

По данным синоптиков, 14 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Казахстана - в Жезказгане, Алматы, а также ночью в городе Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в 15 областях Казахстана на 14 октября.