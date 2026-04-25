Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
25 апреля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в Алматы, Балхаше, Риддере, Семее, Усть-Каменогорске, ночью в Караганде и Темиртау, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
· сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
· людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
· ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.