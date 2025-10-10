РУ
    06:30, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в ряде городов Казахстана

    10 октября благоприятные метеорологические условия ожидаются в десяти городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Астана
    Фото: Анастасия Палагутина/Kazinform

    Согласно данным синоптиков, 10 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Актобе, Алматы, а также ночью в Астане и Костанае.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

