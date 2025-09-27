РУ
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана

    27 сентября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах страны — Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Атырау и Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    Пыльная буря накрыла Алматы: жители показали последствия
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха), согласно которому в пятницу на большей части страны ожидаются дожди с грозами.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    — сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    — людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    — ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

