Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана
27 сентября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах страны — Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Атырау и Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха), согласно которому в пятницу на большей части страны ожидаются дожди с грозами.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
— сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
— людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
— ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.