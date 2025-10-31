Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах Казахстана

По информации синоптиков, 31 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Павлодар, Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы, а также в Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 31 октября туман накроет большую часть Казахстана.