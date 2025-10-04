РУ
телерадиокомплекс президента РК
    06:32, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 5 городах Казахстана

    4 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Уральск, Атырау, Актобе, Алматы, Караганда, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    метеоусловия
    Фото: Ринат Дусумов / Kazinform

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось о том, что в 16 регионах Казахстана 4 октября ожидаются гололед и заморозки.

    Теги:
    Погода Метеоусловия Казгидромет Экология
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
