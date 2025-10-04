Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 5 городах Казахстана
4 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Уральск, Атырау, Актобе, Алматы, Караганда, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось о том, что в 16 регионах Казахстана 4 октября ожидаются гололед и заморозки.