Гололед и заморозки: штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана

Ночью в Северо-Казахстанской области на севере, востоке ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность. В Уральск ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области - высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, в центре области Абай ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем на востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гололёд. Ветер северо-западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20, днем 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, востоке Костанайской области ожидается туман.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, севере Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, западный утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.