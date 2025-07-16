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    05:34, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана

    16 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в 8 городах республики, передает агентство Kazinform.

    экология
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    16 июля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Актобе, Алматы, ночью в городах Атырау, Костанай и Астана.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Загрязнение воздуха Метеоусловия Казгидромет Экология
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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