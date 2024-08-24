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    03:24, 24 Август 2024 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах Казахстана

    метеоусловия
    Фото: Ринат Дусумов / Kazinform

    Благоприятные метеорологические условия ожидаются 24 августа в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозу синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городе Алматы, Актобе, ночью в городе Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Атырау Погода Загрязнение воздуха Экология Актобе Алматы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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