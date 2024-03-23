Неблагоприятные метеоусловия будут в семи городах РК

В большинстве городов Казахстана в субботу, 23 марта, ожидаются благоприятные метеоусловия, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут в городах Астана, Атырау, Актобе, Балкаш, Караганда, Жезказган, Темиртау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, в южной половине РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды.