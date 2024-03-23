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    00:07, 23 Март 2024 | GMT +6

    Осадки ожидаются на юге Казахстана

    осадки
    Фото: Kazinform

    По-прежнему в южной половине РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды,  пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга страны — временами сильные осадки (дождь, снег), усилится ветер.  Об этом передает агентство Kazinform. 

    По информации РГП «Казгидромет», северной половине страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. По республике ожидается туман, на востоке — гололед.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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