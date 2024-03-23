Осадки ожидаются на юге Казахстана

По-прежнему в южной половине РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга страны — временами сильные осадки (дождь, снег), усилится ветер. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», северной половине страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. По республике ожидается туман, на востоке — гололед.