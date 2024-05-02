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    03:00, 02 Май 2024 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау

    метеоусловия
    Фото: Гульмира Байзакова/ Kazinform

    2 мая в большинстве регионов республики ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает  агентство Kazinform. 

    По информации РГП «Казгидромет», лишь в в городе Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. 

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Согласно прогнозу синоптиков, 2 мая на большую часть Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с чем пройдут дожди. 

    Теги:
    Атырауская область Атырау Погода Метеоусловия Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Экология
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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