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    00:14, 02 Май 2024 | GMT +6

    Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана

    заморозки
    Фото: pixabay.com

    На большую часть Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с чем пройдут дожди. Об этом передает агентство Kazinform. 

    По информации РГП «Казгидромет», на востоке, в ночные часы в Карагандинской области, в области Абай, Жетысу пройдут осадки, на востоке, в горных районах юго-востока —  сильные осадки (дождь, снег).

    По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юго-востоке — град, шквал, на юго-западе —  пыльная буря, на северо-западе — туман.

    Ночью на востоке в Карагандинской области, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, востоке в области Абай ожидаются заморозки 1-3 градусов.

    На большей части Мангистауской, на юге, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге области Абай, на юге Карагандинской, Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Абайская область Карагандинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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