Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана

На большую часть Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с чем пройдут дожди. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», на востоке, в ночные часы в Карагандинской области, в области Абай, Жетысу пройдут осадки, на востоке, в горных районах юго-востока — сильные осадки (дождь, снег).

По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юго-востоке — град, шквал, на юго-западе — пыльная буря, на северо-западе — туман.

Ночью на востоке в Карагандинской области, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, востоке в области Абай ожидаются заморозки 1-3 градусов.

На большей части Мангистауской, на юге, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге области Абай, на юге Карагандинской, Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.