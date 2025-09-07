РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    05:19, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Алматы и Атырау

    7 сентября благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    метеоусловия
    Фото: Ринат Дусумов / Kazinform

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, ночью в городе Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Напомним, в 13 регионах, Астане и Шымкенте объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 7 сентября.

     

     

    Жанара Мухамедиярова
