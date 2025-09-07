На большей части Казахстана ожидаются грозы и риск пожаров

В Астане ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Ночью на западе, юге, востоке области ожидается гроза, днем гроза. Ветер восточный, северо-восточный ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Тараз: 07 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, северо-западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, западе, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный днем на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, в центре области ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере области Улытау ожидается гроза. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области временами 25 м/с.