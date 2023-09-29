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    21:17, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Небывалая вспышка лихорадки денге в Бангладеш: около 1000 умерших

    REUTERS
    Фото: REUTERS

    За последние недели в Бангладеш от лихорадки денге умерло около 1000 человек, что, по словам властей, является самой серьезной вспышкой этой болезни в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Чрезвычайно влажные муссоны облегчили размножение комаров, переносчиков вируса денге, в грязной и стоячей воде в стране. Власти изо всех сил пытались сдержать распространение болезни.

    В тяжелых случаях денге вызывает внутреннее кровотечение, которое может привести к смерти. Ее симптомы включают головные боли, тошноту, боли в суставах и мышцах. Денге является эндемическим заболеванием в тропических странах, и вспышки часто возникают в городских районах с плохими санитарными условиями, что позволяет размножаться комарам-переносчикам вируса.

    Ранее денге была сезонной болезнью в Бангладеш, но из-за более жарких и влажных муссонов, вызванных изменением климата, она стала возникать чаще с момента первой зарегистрированной вспышки в 2000 году.

    Представители здравоохранения говорят, что нынешняя волна инфекций застала страну врасплох, поскольку вызвана более сильным штаммом вируса. Врачи отмечают, что состояние нынешних больных лихорадкой денге ухудшается гораздо быстрее, чем в последние несколько лет.

    За последние два месяца от лихорадки денге ежедневно умирало до 20 человек, а число смертей в этом году превысило общее количество смертей за последние 22 года.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекции денге зарегистрированы во всех 64 округах Бангладеш.

    Сотни пациентов с лихорадкой денге заполонили больницы столицы Дакки в поисках лечения, но большинство учреждений переполнены.

    Теги:
    Бангладеш Здравоохранение Мировые новости
    Автор
    Татьяна Кудренок
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