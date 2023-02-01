Небезопасные игрушки и продукты выявили санврачи в магазинах Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Итоги мониторинга безопасности продукции, проводимого департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области за 2022 год показали, что 19% исследованной продукции реализуемой в объектах торговли не соответствовали требованиям технических регламентов. Наибольший процент несоответствия составила продукция, ввозимая из других стран (56%) и стран государств-членов Евразийского экономического союза (36%), передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, всего было исследовано 496 проб пищевой продукции, из них 6% несоответствия приходится на рыбную продукцию, 5% - птицепродукцию, на молочную и мясную продукции - 4%. Также исследованы 59 проб промышленной группы товаров, из них 23% несоответствия приходится на игрушки, 19% - на продукцию легкой промышленности, 16% - на одежду для детей и подростков и 6% - на товары для детей и подростков. Кроме того, 94% исследованной продукции и товаров не соответствовали по маркировке.

«Особое внимание вызывает безопасность игрушек, так как 63% исследованных игрушек не соответствовали требованиям технических регламентов. Во всех исследованных образцах нарушена маркировка. В 7% исследованных игрушек выявлены опасные химические вещества, негативно влияющие на здоровье детей - это формальдегид, стирол, ксилол и бензол. 31% исследованных товаров, предназначенных для детей и подростков, также не соответствовал требованиям технических регламентов», - отметили в пресс-службе ДСЭК.

По фактам выявленных нарушений в адрес субъектов предпринимательства выдано 53 предписания об устранении нарушений, производителям и импортерам несоответствующей продукции направлено 25 уведомлений, в департамент технического регулирования и метрологии областей направлено три материала для отмены «серых сертификатов». В результате проводимой работы хозяйствующими субъектами снято с реализации и возвращено поставщикам 117 кг пищевой продукции на сумму 149 096 тенге.