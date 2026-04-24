    16:44, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Небанковские рассрочки планируют учитывать при расчете долговой нагрузки

    В Казахстане обсуждают введение регулирования небанковских рассрочек и передачу данных по ним в кредитные бюро. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов на брифинге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    калькулятор, счет, рассрочка, оплата
    Коллаж: Kazinform / Canva

    По его словам, сейчас информация по рассрочкам, которые выдают небанковские организации, не поступает в кредитные бюро. В кредитной истории учитываются только продукты банков, оформленные, как правило, в виде потребительских кредитов с нулевой или близкой к нулевой ставкой.

    — Все остальные виды рассрочек, которые не банковские, а таких достаточно много, они в настоящее время вне поля регулирования, соответственно, учтены быть не могут. Вот поэтому и обсуждается совместно с агентством инициатива относительно того, чтобы ввести их в регуляторное поле. Как минимум добиться того, чтобы о них сообщали в кредитное бюро, и тогда можно будет их учитывать в различных коэффициентах, — пояснил он на брифинге ведомства. 

    Ранее сообщалось, что с июля 2026 года при выдаче кредитов будут учитывать коэффициент долга к доходу начнут казахстанцев.

    Нацбанк Казахстана Финансы Банки Деньги
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
