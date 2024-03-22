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    15:20, 22 Март 2024 | GMT +6

    Не зная броду, полезли в воду: автомобили с 10 пассажирами едва не затонули в Казахстане

    На реке Шарын в Алматинской области спасателями вызволены из машины 7 человек
    Фото: скрин видео МЧС РК

    На реке Шарын в Алматинской области спасателями вызволены из машины 7 человек, еще трое самостоятельно выбрались из авто на реке Хантаги в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    22 марта 7 человек, находясь на отдыхе, решили проехать в брод реку Шарын, но попытка не увенчалась успехом. Благодаря слаженной работе ДЧС Алматинской области и РОСО - в спасении участвовали 20 человек и 5 единиц техники - пассажиры эвакуированы из автомашины.

    На территории государственного природного заповедника Каратау в Туркестанской области 3 человека при попытке переехать реку Хантаги опрокинулись на легковом автомобиле и самостоятельно выбрались на берег. В медицинской помощи не нуждались.

    Теги:
    МЧС Спасение Туркестанская область Происшествия, ЧС Алматинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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