Не зная броду, полезли в воду: автомобили с 10 пассажирами едва не затонули в Казахстане

На реке Шарын в Алматинской области спасателями вызволены из машины 7 человек, еще трое самостоятельно выбрались из авто на реке Хантаги в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

22 марта 7 человек, находясь на отдыхе, решили проехать в брод реку Шарын, но попытка не увенчалась успехом. Благодаря слаженной работе ДЧС Алматинской области и РОСО - в спасении участвовали 20 человек и 5 единиц техники - пассажиры эвакуированы из автомашины.

На территории государственного природного заповедника Каратау в Туркестанской области 3 человека при попытке переехать реку Хантаги опрокинулись на легковом автомобиле и самостоятельно выбрались на берег. В медицинской помощи не нуждались.