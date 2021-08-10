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Не заниматься самолечением и вакцинироваться от COVID-19 призвал врач

10 Августа 2021 16:48
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Не заниматься самолечением и вакцинироваться от COVID-19 призвал врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор центра психического здоровья города Алматы Сапар Рахменшеев призвал жителей мегаполиса вакцинироваться от коронавируса и не заниматься самолечением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если не дай бог заболели, прощу вас не заниматься самолечением. К нам поступают пациенты, которые занимаются самолечением. У нас в городе в поликлиниках работают мобильные бригады, которые выезжают на место и там назначают лечение. Смотрят на пациентов и наблюдают за ними. Есть центр телемедицины, который поддерживает наших пациентов, которые ежедневно звонят, спрашивают, врачи дают рекомендации. Поэтому прощу не заниматься самолечением», - призвал он в ходе брифинга РСК.

Он добавил, что среди пациентов есть и те, которые не верили этому вирусу.

«Когда они к нам поступили, сами говорили, что оказывается есть такое заболевание и оно очень тяжело протекает. Во-первых у них нарушается дыхательная система, появляется одышка, нехватка воздуха, в таком состоянии они поступают к нам и сами начали говорить нашим сотрудникам, что после лечения они через определенное время получат вакцинацию в обязательном порядке. Поэтому всем жителям и гостям города советую привиться, так как это единственный метод, который может остановить эту инфекцию», - сказал врач.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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