Не все страны готовы к этому - Ерлан Нысанбаев о водном партнерстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По мнению вице-министра сельского хозяйства РК Ерлана Нысанбаева, на сегодняшний день не все страны готовы к полноценному трансграничному водному сотрудничеству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе 8-ой сессии Совещания сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер Ерлан Нысанбаев подробно остановился на вопросах бассейна Аральского моря.

«Здесь 2 основные реки - Амударья и Сырдарья. Располагаются в нем 6 государств: 5 центральноазиатских и Афганистан. (...) У стран бассейна Аральского моря есть много достижений в области водного сотрудничества, но есть и недостатки. До настоящего времени странами Центральной Азии были выполнены 3 совместные программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря. Восстановлена северная часть Арала, что позволило в этой части Приаралья существенно улучшить социально-экономическую и экологическую ситуацию», - сказал вице-министр.



Также была создана общая институциональная база - исполком, межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия и межгосударственная комиссия по устойчивому развитию, информационные центры, бассейновые водохозяйственные объединения «Амударья» и «Сырдарья».

«Есть и политическая основа. В 2018 году приняты 2 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О сотрудничестве между ООН и МФСА» и «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе. Однако о полноценном трансграничном водном сотрудничестве говорить пока рано. Не все страны готовы к этому. И основное здесь, что национальные приоритеты зачастую не учитывают региональных интересов», - добавил он.

Вице-министр также отметил, что отсутствие водного партнерства имеет негативные последствия для сторон. Так, по оценкам экспертов Всемирного банка, ежегодная упущенная выгода от неэффективного трансграничного водного сотрудничества составляет 4-5 млрд долларов.