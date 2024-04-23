11:26, 23 Апрель 2024 | GMT +6
Не во всех регионах эффективно осваиваются средства на подведение инженерных сетей — Премьер РК
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства высказался о ходе строительства инженерных сетей в регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Хочу отметить, что не во всех регионах эффективно осваиваются средства на подведение инженерных сетей. За прошлый год акимат Алматинской области освоил только 53% от выделенных на эти цели средств. В Кызылординской области — 87%, — сообщил Премьер-министр.
Для исключения подобных случаев Олжас Бектенов поручил акиматам провести анализ перспективного развития своих населенных пунктов.
— Важно проработать все организационные вопросы, в том числе подготовить необходимую документацию, решить вопросы финансирования и освоения средств, — сказал он.