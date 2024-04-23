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    11:26, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Не во всех регионах эффективно осваиваются средства на подведение инженерных сетей — Премьер РК

    трубы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства высказался о ходе строительства инженерных сетей в регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Хочу отметить, что не во всех регионах эффективно осваиваются средства на подведение инженерных сетей. За прошлый год акимат Алматинской области освоил только 53% от выделенных на эти цели средств. В Кызылординской области — 87%, — сообщил Премьер-министр. 

    Для исключения подобных случаев Олжас Бектенов поручил акиматам провести анализ перспективного развития своих населенных пунктов. 

    — Важно проработать все организационные вопросы, в том числе подготовить необходимую документацию, решить вопросы финансирования и освоения средств, — сказал он.

    Теги:
    Правительство Регионы Казахстана Регионы Строительство ЖКХ
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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