Не во всех регионах эффективно осваиваются средства на подведение инженерных сетей — Премьер РК

— Хочу отметить, что не во всех регионах эффективно осваиваются средства на подведение инженерных сетей. За прошлый год акимат Алматинской области освоил только 53% от выделенных на эти цели средств. В Кызылординской области — 87%, — сообщил Премьер-министр.